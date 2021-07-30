«Красноярск» спустили на воду

В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный «Красноярск». В течение нескольких дней подлодку подведут к набережной «Севмаша», где его строительство продолжится.

Атомоход построен по проекту 885 «Ясень-М». Кроме него построено ещё два крейсера: «Новосибирск», который планирую передать армии в конце этого года, и «Казань», которому предстоит последний контрольный выход в море перед отправкой в Вооруженные силы.

Как сообщает Министерство обороны РФ, подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, надводная – 16 узлов. Придельная глубина – 600 метров, автономность плавания – 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

По традиции во время спуска о корпус подводной лодки разбили бутылку шампанского. Мероприятие прошло под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. От Красноярского края в церемонии принял участие руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Андрей Вольф.

Фото: Минобороны РФ