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«Красноярск» спустили на воду

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Красноярск
18:25 30 Июля 2021
красноярск, корабль, минобороны, вода
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В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный «Красноярск». В течение нескольких дней подлодку подведут к набережной «Севмаша», где его строительство продолжится.

Атомоход построен по проекту  885 «Ясень-М». Кроме него построено ещё два крейсера: «Новосибирск», который планирую передать армии в конце этого года, и «Казань», которому предстоит последний контрольный выход в море перед отправкой в Вооруженные силы.

Как сообщает Министерство обороны РФ, подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, надводная – 16 узлов. Придельная глубина – 600 метров, автономность плавания – 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

По традиции во время спуска о корпус подводной лодки разбили бутылку шампанского. Мероприятие прошло под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова. От Красноярского  края в церемонии принял участие руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Андрей Вольф.

Фото: Минобороны РФ

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