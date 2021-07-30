Экс-главный тренер ФК «Енисей»: Я в ступоре

Бывший главный тренер «Енисея» Александр Алферов, который накануне покинул свой пост, специально для sibnovosti.ru прокомментировал свою отставку.

«Команда находится на предпоследнем месте и, естественно, что нет результатов. Поэтому руководство объявило мне такое решение, – рассказал Алфёров. — Сейчас я нахожусь в ступоре. Да, я остаюсь в клубе, но чем именно буду заниматься – решится на следующей неделе».

Напомним, что в текущем сезоне «Енисей» после трех туров занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ. Завтра красноярцы принимают на своём поле «Аланию-Владикавказ». Исполнять обязанности главного тренера красноярцев будет Виктор Тренев.

Фото: ФК «Енисей»