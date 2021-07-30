Александр Новиков посетил школу, нуждающуюся в ремонте, в Нижней Есауловке

Депутат Законодательного собрания края Александр Новиков посетил школу в селе Нижняя Есауловка Манского района. Местные активисты и депутаты рассказали народному избраннику, что решили сделать небольшой подарок ученикам местной школы – с каникул они вернутся в обновленный спортзал. На ремонт народные избранники направили собственные средства и силы, а также привлекли спонсоров.

Отметим, в крае реализуется программа по поддержке детского спорта, в рамках которой ежегодно ремонтируются спортзалы в сельских школах, но попасть в проект могут не все. Школ много, ежегодно средства выделяются на 12-15 учреждений, и нужно ждать своей очереди. Активисты решили не дожидаться следующего года и немного обновить спортзал уже в ближайшее время.

За предыдущие дни удалось произвести демонтаж старого пола, балок и опорных тумб. Всего в школе числятся 150 детей, и все они заслуживают заниматься в комфортных условиях, считают активисты.

Основную работу уже провели: сделали косметический ремонт, установили видеонаблюдение, охранную сигнализацию. Для школы выделили 600 тыс. рублей на оборудование двух кабинетов – кабинета химии-биологии и физики. С оборудованием никаких проблем нет, сейчас оформляются документы на ремонт помещений.

«Я уверена, что к 1 сентября все будет готово. К инициативе по ремонту спортзала я отношусь крайне положительно. Этого у нас в планах, конечно, не было, но ранее мы не раз участвовали в различных конкурсах. И естественно надеялись, что на эти цели будут выделены средства. Поэтому я очень рада, что нашлись люди, которые смогли закупить все необходимые материалы и решили помочь нам. Это обычные добровольцы, простые ребята, которые делают благое дело. Они понимают, что это все для детей! Я хочу выразить благодарность за то, что они проявили инициативу, подтянули сюда своих ребят», - отметила директор школы Юлия Иосифовна Обмоклая.

Это не первая школа района, которую местные депутаты берут под шефство. До этого они на свои средства меняли освещение в Первоманской школе, Орешенской СОШ и тд. Об этом рассказывает председатель районного Совета депутатов Руслан Лишанков. Кстати, такое внимание к детскому спорту связано с тем, что депутат – сам спортсмен и тренер по вольной борьбе.

«В нашем проекте это уже третий спортзал. Здесь была заменена часть перекрытий полов, и теперь мы монтируем напольное покрытие для того, чтобы впоследствии покрыть его специальной спортивной краской. Ремонт производим, когда есть время. Все свободное время этому посвящаем. Бывает, конечно, что работа немного затягивается, но директор и учителя относятся к этому с пониманием. Неравнодушные люди, которые следят за нами, нашей работой порой оказываются не против поддержать нас не только добрым словом, но и финансово. Причем помощь эта абсолютно безвозмездна. Спонсоры – это люди, которые могут жить даже за пределами района. Но каким-то образом они узнают о нашей акции и оказывают поддержку. В ближайшие пару дней я думаю, мы сможем закончить все ремонтные работы», - рассказал Русла Лишанков.

Александр Новиков поблагодарил активистов за неравнодушие, осмотрел школу и отметил, что кровля учреждения нуждается в ремонте. Совместно с ОМСУ и краевой властью необходимо искать возможности выделения средств на эти цели.

«Приехал я сюда по приглашению волонтеров, которые своими силами ремонтируют спортзал. Это очень впечатляет, огромное им спасибо! Конечно же, задача содержания наших учебных заведений – это в первую очередь задача органов местного самоуправления и органов государственной власти края. Поэтому сегодня мы вместе с директором школы осмотрели учебное заведение. Хоть здание и относительно новое – построено в 1997 году, мы зафиксировали проблемы с кровлей и освещением. Безусловно, необходимо добиваться включения этих проблем в краевую программу, выделения краевых средств и приведения здания в порядок», - заключил депутат.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"