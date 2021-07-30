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За неделю в Красноярском крае 270 человек пожаловались на укусы клещей

Главная Общество
Красноярск
17:08 30 Июля 2021
общество, происшествия, клещи
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За неделю в Красноярском крае с жалобами на присасывание клеща обратились 270 человек, в том числе 16 детей. У пяти человек обнаружили энцефалит, 7 находятся под подозрением. У 10 укушенных обнаружен боррелиоз.

Напомним, что симптомы могут появляться не сразу. Наблюдение за состоянием здоровья осуществляется в течение 10 дней. Клещевой энцефалит сопровождается ознобом, повышением температуры тела, сильной головной болью, слабостью, утомляемостью. Боррелиоз — болью в суставах, вокруг укуса появляется большая эритема. При появлении клинических проявлений и в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Стоит помнить, что чем быстрее вы обратитесь за помощью и насекомое будет извлечено, тем меньше риск инфицирования.

Как сообщает Роспотребнадзор по Красноярскому краю, активность клещей в крае снижается.

Фото: frontline.ru

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