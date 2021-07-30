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СГК запустила виртуальный тур по Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске

Главная Общество
Красноярск
15:25 30 Июля 2021
общество, экскурсия, в красноярском крае
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СГК запустила виртуальный тур по Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске. Посетить расположенную в закрытом городе одну из крупнейших теплоэлектростанций Восточной Сибири теперь может каждый пользователь интернета.

Красноярская ГРЭС-2 стала седьмым предприятием Сибирской генерирующей компании, на котором можно побывать с помощью компьютера или мобильного устройства. В виртуальный тур включены 20 точек. Это не только производственные объекты, от дымовых труб и вагоноопрокидывателя до химического цеха и гидроузла, но и виды на сибирскую тайгу по берегам реки Кан возле теплоэлектростанции.

Уникальность Красноярской ГРЭС-2 в том, что на ней одновременно существуют два котлотурбинных цеха с разными тепловыми схемами технологических связей основного оборудования. В первом цехе действует схема блочного типа, когда каждая турбина снабжается паром только от своих котлов. Второй же работает при поперечных связях котлов с турбинами, что означает совместное снабжение паром турбин от котлов через общую магистраль пара.

Такое устройство позволяет Красноярской ГРЭС-2 в сопоставимо больших объемах производить и тепловую, и электрическую энергию. Ее установленная мощность — 976 Гкал/ч и 1260 МВт соответственно. При этом до конца года электрическую мощность станции планируется увеличить до 1274 МВт. 

Добавим, что в первые шесть месяцев 2021 года энергетики Красноярской ГРЭС-2 произвели около 1100 миллионов киловатт-часов электроэнергии, обеспечив 4% общей потребности края в электроэнергии.

Также виртуально можно посетить шесть других теплоэлектростанций СГК. Чтобы совершить эти онлайн-прогулки, достаточно перейти по ссылкам: 

Абаканская ТЭЦ;
Беловская ГРЭС
Канская ТЭЦ;
Красноярская ТЭЦ-2; 
Красноярская ТЭЦ-3; 
Назаровская ГРЭС.
 

Фото: СКГ

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