СГК запустила виртуальный тур по Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске. Посетить расположенную в закрытом городе одну из крупнейших теплоэлектростанций Восточной Сибири теперь может каждый пользователь интернета.

Красноярская ГРЭС-2 стала седьмым предприятием Сибирской генерирующей компании, на котором можно побывать с помощью компьютера или мобильного устройства. В виртуальный тур включены 20 точек. Это не только производственные объекты, от дымовых труб и вагоноопрокидывателя до химического цеха и гидроузла, но и виды на сибирскую тайгу по берегам реки Кан возле теплоэлектростанции.

Уникальность Красноярской ГРЭС-2 в том, что на ней одновременно существуют два котлотурбинных цеха с разными тепловыми схемами технологических связей основного оборудования. В первом цехе действует схема блочного типа, когда каждая турбина снабжается паром только от своих котлов. Второй же работает при поперечных связях котлов с турбинами, что означает совместное снабжение паром турбин от котлов через общую магистраль пара.

Такое устройство позволяет Красноярской ГРЭС-2 в сопоставимо больших объемах производить и тепловую, и электрическую энергию. Ее установленная мощность — 976 Гкал/ч и 1260 МВт соответственно. При этом до конца года электрическую мощность станции планируется увеличить до 1274 МВт.

Добавим, что в первые шесть месяцев 2021 года энергетики Красноярской ГРЭС-2 произвели около 1100 миллионов киловатт-часов электроэнергии, обеспечив 4% общей потребности края в электроэнергии.

Также виртуально можно посетить шесть других теплоэлектростанций СГК. Чтобы совершить эти онлайн-прогулки, достаточно перейти по ссылкам:

Абаканская ТЭЦ;

Беловская ГРЭС;

Канская ТЭЦ;

Красноярская ТЭЦ-2;

Красноярская ТЭЦ-3;

Назаровская ГРЭС.



Фото: СКГ