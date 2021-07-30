В Красноярском крае ещё 62 социально значимых объекта подключили к интернету

Подключение социально значимых объектов в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» продолжается. Ещё 62 учреждения получили доступ к интернету. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края. Всего же в этом году планируется подключить около тысячи таких объектов.

Елена Пипинева, директор Тюхтетской межпоселенческой библиотечной системы рассказала о всех преимуществах подключения к интернету районной библиотеки

— Теперь в библиотеке без труда мы можем проводить онлайн-встречи с писателями со всей России, общаться и обмениваться литературным опытом. А ещё читатели могут пользоваться каталогом Национальной электронной библиотеки, скачивать и читать различные произведения. Жители смогут освоить Госуслуги.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» социально значимые объекты подключают к интернету с 2019 года. Это объекты МЧС, МВД, учреждения культуры, школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, органы местного самоуправления.

Также в Красноярском крае началось создание ИТ-инфраструктуры на 167 судебных участках мировых судей.

Фото: altai-republic.ru