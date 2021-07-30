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На ул. Краснодарская благоустроят сквер

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Красноярск
15:48 30 Июля 2021
общество, красноярск, парк, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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Архитекторы показали представителям МКД и жителям проектные решения по обустройству и наполнению сквера.

Благоустройство территории площадью 6 га (от парка, где расположен памятник самолёту МИГ-21Ф, до ул. Воронова) начнут в следующем году, сообщили на сайте администрации города Красноярск. Пространство разобьют на несколько зон — велосипедное кольцо, прогулочные тропинки, зона отдыха, спортивные площадки и др. Учтут пожелания всех категорий граждан.

Аллею на Краснодарской планирует полностью обновить и облагородить прилегающую территорию.

— Это уже вторая такая встреча. Мы встречались в начале июня, прошлись по аллее. Жители обратили внимание на то, что надо учесть при проектировании. Идеи оформили в концепцию, которую нам сейчас презентовали. В неё ещё будут внесены изменения, обозначенные жителями на этом этапе, — рассказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.

— Мы проводили опросы перед тем как приступить к проектированию. Главные задачи определены: сделать зоны тихого отдыха, качественное освещение, установить скамейки и урны. Чтобы комфортно было всем, мы предлагаем разделить потоки людей. К примеру, велодорожка не должна пересекаться с пешеходными тропинками, удобный прогулочный маршрут сделаем среди деревьев. Хороший зелёный каркас позволяет сделать это место действительно атмосферным и привлекательным для всех, — отметила архитектор, автор проекта благоустройства аллеи на Краснодарской Дарья Деревянкина. 

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