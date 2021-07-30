На ул. Краснодарская благоустроят сквер

Архитекторы показали представителям МКД и жителям проектные решения по обустройству и наполнению сквера.

Благоустройство территории площадью 6 га (от парка, где расположен памятник самолёту МИГ-21Ф, до ул. Воронова) начнут в следующем году, сообщили на сайте администрации города Красноярск. Пространство разобьют на несколько зон — велосипедное кольцо, прогулочные тропинки, зона отдыха, спортивные площадки и др. Учтут пожелания всех категорий граждан.

Аллею на Краснодарской планирует полностью обновить и облагородить прилегающую территорию.

— Это уже вторая такая встреча. Мы встречались в начале июня, прошлись по аллее. Жители обратили внимание на то, что надо учесть при проектировании. Идеи оформили в концепцию, которую нам сейчас презентовали. В неё ещё будут внесены изменения, обозначенные жителями на этом этапе, — рассказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.