На ул. Краснодарская благоустроят сквер

Архитекторы показали представителям МКД и жителям проектные решения по обустройству и наполнению сквера.
Благоустройство территории площадью 6 га (от парка, где расположен памятник самолёту МИГ-21Ф, до ул. Воронова) начнут в следующем году, сообщили на сайте администрации города Красноярск. Пространство разобьют на несколько зон — велосипедное кольцо, прогулочные тропинки, зона отдыха, спортивные площадки и др. Учтут пожелания всех категорий граждан.
Аллею на Краснодарской планирует полностью обновить и облагородить прилегающую территорию.
— Это уже вторая такая встреча. Мы встречались в начале июня, прошлись по аллее. Жители обратили внимание на то, что надо учесть при проектировании. Идеи оформили в концепцию, которую нам сейчас презентовали. В неё ещё будут внесены изменения, обозначенные жителями на этом этапе, — рассказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.
— Мы проводили опросы перед тем как приступить к проектированию. Главные задачи определены: сделать зоны тихого отдыха, качественное освещение, установить скамейки и урны. Чтобы комфортно было всем, мы предлагаем разделить потоки людей. К примеру, велодорожка не должна пересекаться с пешеходными тропинками, удобный прогулочный маршрут сделаем среди деревьев. Хороший зелёный каркас позволяет сделать это место действительно атмосферным и привлекательным для всех, — отметила архитектор, автор проекта благоустройства аллеи на Краснодарской Дарья Деревянкина.