Два беспересадочных электропоезда начнут курсировать со станции Красноярск Северный со 2 августа

Для удобства пассажиров Советского района Красноярска компания «Краспригород» запускает два дополнительных беспересадочных электропоезда поезда со станции Красноярск Северный.

Электропоезд Красноярск Северный - Красноярск – Иланская выйдет в рейс 2 августа, и далее будет курсировать по понедельникам.

Отправление со станции Красноярск Северный в 17:29, прибытие на станцию Красноярск в 18:11, прибытие на станцию Иланская в 23:15.

Также со 2 августа в расписание добавлен еще один беспересадочный электропоезд – Красноярск Северный - Красноярск – Базаиха.

Ранее он курсировал только по пятницам, теперь будет выходить в рейс и по понедельникам.

Отправление со станции Красноярск Северный в 18:17, прибытие на станцию Красноярск в 15:58,прибытие на станцию Базаиха в 19:48.

Таким образом, беспересадочные электрички соединят микрорайон Северный с остановочными пунктами внутри города и пригородными станциями восточного направления.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД