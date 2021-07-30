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Два беспересадочных электропоезда начнут курсировать со станции Красноярск Северный со 2 августа

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Красноярск
14:37 30 Июля 2021
поезда, маршруты, железные дороги
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Для удобства пассажиров Советского района Красноярска компания «Краспригород» запускает два дополнительных беспересадочных электропоезда поезда со станции Красноярск Северный.

Электропоезд Красноярск Северный - Красноярск – Иланская выйдет в рейс 2 августа, и далее будет курсировать по понедельникам.

Отправление со станции Красноярск Северный в 17:29, прибытие на станцию Красноярск в 18:11, прибытие на станцию Иланская в 23:15.

Также со 2 августа в расписание добавлен еще один беспересадочный электропоезд  –  Красноярск Северный - Красноярск – Базаиха.

Ранее  он курсировал только по пятницам, теперь будет выходить в рейс и по понедельникам.

Отправление со станции Красноярск Северный в 18:17, прибытие на станцию Красноярск в 15:58,прибытие на станцию Базаиха в 19:48.

Таким образом, беспересадочные электрички соединят микрорайон Северный с остановочными пунктами внутри города и пригородными станциями восточного направления.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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