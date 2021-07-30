В выходные в Советском районе будет ограничена подача холодной воды

Причина ограничения подачи холодной воды: подготовка к зиме объектов системы водоснабжения.

Холодной воды не будет:

31-го июля с 10.00 до 18.00 часов на ул. 78 Добровольческой бригады, 15, 19, 21;

1-го августа с 10.00 до 19.00 часов на ул. Водопьянова, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 16а, 19а, 19г, 19г/1, 21, 24д, 36 и на ул. Алексеева, 4,8,10,12,14, 6г.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться:

31-го июля с 14.00-14.30 часов на ул. 78 Добровольческой Бригады, 19; с 14.30-15.00 часов на ул. 78 Добровольческой Бригады, 21.

1-го августа:

Маршрут 1:

• Водопьянова, 26-24 с 14.00-14.30

• Водопьянова, 16-14 с 14.30-15.00

• Водопьянова, 12-18 с 15.00-15.30

• Водопьянова, 20-22 с 15.30-16.00

Маршрут 2:

• Водопьянова, 15-15а с 14.00-14.30

• Водопьянова, 17-19 с 14.30-15.00

• Алексеева, 8-10 с 15.00-15.30

• Алексеева, 12-14 с 15.30-16.00

Также 1 августа с 10.00 до 19.00 часов будет ограничено движение по крайней правой полосе в районе ул. Водопьянова, 12.

Оперативную информацию о ходе аварийно-восстановительных работ жители могут получить в диспетчерской службе красноярского водоканала: 211-39-63.

Фото: bukva-zakona.com