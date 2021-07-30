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Владимир Чащин посетил объекты благоустройства в Ленинском районе

Главная Общество
Красноярск
14:10 30 Июля 2021
благоустройство, красноярск, общество
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Комфортный досуг и красивые скверы прочно входят в жизнь жителей Ленинского района и становятся своеобразной визитной карточкой Красноярска благодаря совместным усилиям власти и горожан.

В последние годы Красноярск благоустраивается особенно заметными темпами. При этом внимание уделяется не только центру города, но и отдалённым его районам.

Как меняются дворы и строятся скверы на правом берегу проверил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Владимир Чащин. По приглашению жителей домов Энергетиков  20, 18, 24 он проверил обновленные объекты благоустройства, пообщался с местными жителями.

Как рассказывают жильцы домов, они давно слышали о том, что Красноярск – город без окраин, но по факту стали таковым не очень давно.

«Обидно слышать, когда наш микрорайон с пренебрежением называют «Черема». Теперь к нам на экскурсии ездят из других районов. Нашему дому 40 лет, и все собранные жителями средства идут на ремонт, на благоустройство территории никогда не хватает. Поэтому мы обратились за помощью к власти и депутатам. Постепенно общими усилиями озеленили, установили тренажеры, детские горки, песочницы, качели. Двор стал удобным и комфортным для всех поколений», - рассказывает председатель Совета дома по адресу Энергетиков 20 Нина Слайковская.

Владимир Чащин особое внимание обращает на вопросы благоустройства общественных пространств Ленинского района краевой столицы. И теперь, уже в статусе депутата Законодательного собрания Красноярского края, он продолжает начатое дело в созидательном сотрудничестве с жителями района.

«Вопроса благоустройства сегодня являются основными для красноярцев, каждый житель хочет видеть свой двор комфортным. Задача власти – помочь в этом, поддержать инициативу. Мы на протяжении многих лет ведем работу по поддержке Советов многоквартирных домов в благоустройстве территорий. На примереи этих домов можно увидеть, каких результатов можно достичь совместными усилиями, какими уютными сделать дворы Красноярска. А все начиналось с аллеи у школы №44, затем сквер Энергетиков, теперь готовы дворы. И получился целый зеленый и удобный остров для все жителей. Уверен, количество таких мест должно увеличиваться», - отмечает Владимир Чащин.

Полученный опыт вдохновил жильцов, они объединяются, строят дальнейшие планы, теперь планируют сделать площадку с тренажерами для подростков, чтобы все удобства были в шаговой доступности.

Напомним, только за последние пять лет в Ленинском районе комплексно благоустроено более 50 дворов. При этом все работы выполняются с учётом мнений самих жителей.

По материалам "Единой России"

Фото "Единая Россия"

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