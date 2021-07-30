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Мобильные центры занятости продолжают ездить по Красноярскому краю

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Красноярск
14:00 30 Июля 2021
общество, труд, работа
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В августе жители и работодатели из 73 отдалённых населённых пунктов Красноярского края получат консультации специалистов службы занятости населения, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
2 августа специалисты направятся в Краснотуранский район (пос. Тёплый Ключ, дер. Николаевка). Самая отдалённая точка августа — пос. Мана Партизанского района.
Желающие смогут ознакомиться с ситуацией на рынке труда, с вариантами подходящей работы, получить консультации по составлению резюме. Пообщаются с профконсультантами и пройдут тестирования на выявление способностей все желающие участники трудовых отрядов старшеклассников. Работодатели же в свою очередь узнают о новшествах в трудовом законодательстве, заявят вакансии, подберут необходимый персонал.

Житель пос. Новоназимово Енисейского района рассказал об итогах обращения в мобильный центр:

— Благодаря приезду к нам специалистов в феврале, сейчас я работаю машинистом крана в Новоенисейском лесохимическом комплексе. Они помогли определиться со сферой деятельности и подобрали вакансию, которая меня заинтересовала. Очень удобно.

— Мобильные офисы курсируют по региону уже 11 лет и существуют в двадцати двух районах Красноярского края. Это востребованный способ получения государственных услуг. Особенную актуальность мобильные центры приобрели в пандемию. В этом году проведено более 4,3 тысячи консультаций. Допустим в Красноярске состоялась встреча с представителями свыше 40 организаций, располагающихся в одном из бизнес-центров, — рассказал Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

С графиком выездов мобильных центров на август можно ознакомиться на интерактивном портале агентства.

Фото: krskstate.ru

 

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