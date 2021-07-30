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В Красноярский край поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Главная Общество
Красноярск
13:32 30 Июля 2021
общество, вакцинация, здоровье
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10 тысяч доз первой партии вакцины «Спутник-Лайт» на склад «Губернских аптек». Вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями Красноярского края.

Это однокомпонентная вакцина. Рекомендуют её ставить людям, уезжающим в длительные командировки, работающим вахтовым методом, тем, кто болел COVID-19 и для повторной вакцинации.

Также в регион поступило почти 2 тысячи доз вакцины «Спутник V» и около 16 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

Напомним, что немного ускорились темпы вакцинации. В среднем это 4,3 тысячи вакцинаций в день и до 10 тысяч прививок в пиковые дни. Вакцинация проводится в 124 стационарных пунктах и мобильными прививочными бригадами. Процент использования поступающей вакцины — 92 %.

Фото: © Александр Гальперин / РИА Новости

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