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Почти 25 % работников общественного транспорта привились от COVID-19

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Красноярск
12:47 30 Июля 2021
общество, красноярск, вакцинация, здравоохранение
Фотография © admkrsk.ru
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Порядка 25 % привито от коронавирусной инфекции сотрудников, работающих в сфере пассажирских перевозок на муниципальных предприятиях. Уже более трети работников получили вакцину в МКУ «Красноярскгортранс» и МП «Горэлектротранспорт».

Активно иммунизируются и работники частных перевозчиков. Например, вчера поставили вакцину на рабочем месте более 50 сотрудников предприятия «Автобаза «Турист».

Как рассказал Виктор Сидоров, руководитель предприятия, заместитель председателя красноярской краевой ассоциации пассажирских перевозчиков, на момент выхода постановления Роспотребнадзора на предприятии было привито двумя компонентами примерно 30 % сотрудников и более 60 % планируют иммунизироваться до 15 сентября.

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