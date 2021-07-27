Надпись «Слава городу на Енисее» из центра города отправили на свалку

Надпись «Слава городу на Енисее» с офисного здания на проспекте Мира демонтировал собственник. Большие буквы на крыше здания установили ещё в 80-х.

В мэрии рассказали, что надпись износилась и могла в любой момент упасть, поэтому выдали предписание починить или демонтировать буквы:

«У конструкции тонкий ржавый металл. Она могла обрушиться кому-то на голову. Восстановить надпись не планируется, поскольку она уже в ветхом состоянии и реконструкции, скорее всего, не подлежит. К тому же никакой исторической ценности надпись не представляет».

Фото: Андрей Максимов / gornovosti.ru