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Александр Усс: "Красноярское метро будет достроено"

Главная Общество
Красноярск
20:00 27 Июля 2021
общество, строительство, метро, в красноярске
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Идея создания метро появилась в 60-е годы прошлого столетия
Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с состоянием инфраструктуры первой линии метрополитена в Красноярске. Он осмотрел горные выработки станции глубокого заложения «Улица Копылова», перегонный и пилотный тоннели, котлован станции метрополитена «Высотная».

По поручению Марата Хуснуллина, заместителя председателя Правительства РФ, рассматриваются варианты оптимизации стоимости проекта с сохранением качества. Над этим работают несколько коллективов экспертов. Сейчас стоимость проекта — около 128 млрд рублей. Проект метро сформируют до конца года.

Проект, над которым сейчас работают, предусматривает гибридный формат метро — с подземной и надземной частью. Оно включено в общую систему общественного городского электротранспорта.

Будут применяться современные технические решения. Изменение глубины залегания станций в среднем на 25 метров вместо ранее запланированных 60 метров. Планируется использоваться укороченные составы до 5 вагонов, также реализовано беспилотное управление поездами. Это сделает метро технически более совершенным и позволит снизить стоимость эксплуатации.

Ожидаемый расчётный пассажиропоток метро от станции «Высотная» до станции «Ленинская» 205,5 тыс. пассажиров в сутки или 66 млн пассажиров в год. Пассажиропоток может достичь 260 млн пассажиров в год при полном развитии метрополитена.
Общая длина линии метро — 12,65 км. Первый этап строительства — участок 9,76 км из шести станций от «Высотной» в Октябрьском районе до «Ленинской» в центре Красноярска. Второй этап — 2,89 км наземных путей из трёх станций, от станции «Ленинская» в Центральном районе до Советского района.

Сейчас проект находится в Главгосэкспертизе.

— Красноярское метро будет достроено. Это абсолютно правильное решение, за которое красноярцы благодарны президенту РФ Владимиру Путину. Сегодня на выездном совещании мы обсуждали очень важный момент — изменение глубины залегания метро. Данное решение — это серьёзная экономия средств на строительство и удобство для использования. На 25 метровую глубину можно спуститься на эскалаторе за 1-2 минуты. Планируется, что красноярское метро будет работать в автоматическом беспилотном режиме, — рассказал Александр Усс.

Отметим, идея создания метро в Красноярске появилась в 60-е годы прошлого столетия. Стройка началась в 1995 году с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президента Российской Федерации предложения губернатора Александра Усса о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства (1 млрд рублей) на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьёзно изменена.

В мае 2021 года Александр Усс обсудил вопрос строительства метро в Красноярске с президентом Владимиром Путиным. Губернатор попросил президента о финансовой поддержке для реализации проекта. На прямой линии с жителями России Владимир Путин обозначил, что средства на достройку метро в городах-миллионниках, в число которых входит и Красноярск, есть.

Фото:© Олег Кузьмин/gnkk.ru

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