Общественники проверили ремонт дороги Канск – Тасеево – Устье



Работы по ремонту дорог ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом сезоне дорожные работники отремонтируют 6 км покрытия, в следующем году — 4 км, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Активисты проверили ремонт в Дзержинском районе на трассе Канск – Тасеево – Устье, где идёт ремонт участка с 86 по 96 км. На участке от с. Денисово до дер. Топол восстановят асфальтобетонное покрытие, обочины, отремонтируют примыкания, выполнят обустройство дороги для безопасного движения транспорта.

Общественные контролёры измерили ширину проезжей части. Для проверки в лаборатории КРУДОРа взяли вырубки асфальта.

В следующем году дорожники восстановят асфальтобетонное покрытие, в районе деревни Топол отремонтируют ещё две автобусные остановки.

— В районе с. Денисово с 86–го километра дороги специалисты КрайДЭО начали ремонт. Дорожники укладывают верхний слой асфальта и на 87-ом километре ремонтируют две автобусные остановки. Ремонт планируется завершить в августе, — сказал начальник межрайонного отдела КРУДОР Виталий Байков.

— Видно, что работы идут по графику, погода позволяет. Комиссия удовлетворена работой Канского филиала. Геометрические параметры по факту совпадают с данными проекта», — рассказал Дмитрий Ашаев, общественный контролёр.

Фото: КГКУ «КрУДор»