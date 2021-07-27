В Красноярском крае коронавирус за сутки обнаружен у 485 человек

Подтверждённых диагнозов за всё время в Красноярском крае — 89 054 подтвержденных диагнозов (+ 485 за сутки). Край продолжает удерживать восьмое место в рейтинге России по количеству выявленных случаев COVID-19.

Всего вылечили 74 676 человек (+ 240 за сутки). За минувшие сутки от последствий заболевания скончались 20 человек, всего же с начала пандемии — 4 352.

Всего под наблюдением врачей — 46 505 человек (+ 3 398 новых за сутки). За последние сутки снято с медицинского наблюдения — 4 491 человек.

Всего в Красноярском крае проведено тестов на COVID-19 — 3 212 348 (+3 345 за последние сутки).

На 27.07 привито 1 компонентом — 563 815, 2 компонентом — 416 189.

Фото: © Павел Львов / РИА Новости