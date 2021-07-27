В 33-х многоквартирных домах капитальный ремонт пройдёт раньше запланированного срока

В 33 многоквартирных домах в Норильске, Железногорске, Боготоле, Красноярске капитальный ремонт проведут раньше, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Это решение принято комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В состав комиссии входят службы строительного надзора и жилищного контроля, регионального фонда капитального ремонта, общественных организаций, представители профильного министерства. При принятии решения комиссия оценивает акты осмотра технического состояния объектов, заключение экспертизы, материалы фотофиксации и др.

— На 2022-2025 годы в пяти многоквартирных домах перенесли срок ремонта крыш и лифтов, до конца 2022 года в 28 домах отремонтируют фасады. Часть работ будет выполнена с учётом поручения правительства края о возможной синхронизации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с работами по благоустройству близлежащих общественных пространств, — сказала заместитель министра строительства края Людмила Бондаренко.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf