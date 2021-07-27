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Назначен новый прокурор Центрального района

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Красноярск
14:45 27 Июля 2021
общество, красноярск, прокуратура
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Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Центрального района Красноярска назначен 42-летний Дмитрий Смыкалов.

В 2003 году он окончил юридический факультет Красноярского государственного университета.

Работал он в коммерческих организациях. В 2004 Дмитрия Смыкалова назначили помощником прокурора Свердловского района г. Красноярска. Позже он работал прокурором кассационного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Красноярского края, заместителем прокурора Советского района г. Красноярска. В 2012 году был назначен на должность прокурора Тюхтетского района. С октября 2017 года по настоящее время состоял в должности Назаровского межрайонного прокурора.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно получал поощрение прокурора Красноярского края. Был награждён знаком отличия «За верность закону» III степени и медалью Ягужинского.

Фото: Запад 24

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