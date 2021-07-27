«Норникель» выделит 40 млрд руб. на очистку и благоустройство Норильска

«Норникель» инвестирует в программу по очистке и благоустройству территорий в Норильске 40 млрд на 10 лет.

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По программе предусмотрено: уборка накопившегося вокруг промышленных объектов металлолома, снос старых брошенных сооружений, зданий, трубопроводов, коммуникаций и сетей.

Для этих целей в Заполярный филиал «Норникеля» поступило 72 единицы специализированной техники. В скором времени поступят ещё 49 машин. Объём инвестиций на приобретение спецоборудования составил более 3,4 млрд руб.

Сотрудники специально созданного в ЗФ «Норникеля» предприятия по благоустройству с начала лета очистили от промышленного и строительного мусора, старой техники и т.д. более 300 000 м2, чтобы было понятно, эта территория равна 56 футбольным полям. В частности, на магистральных сетях и производственных территориях ТЭЦ № 1 и ТЭЦ № 3 на площади 161,2 тыс м2 убран мусор. Очищены порядка 125 тыс м2 территорий, прилегающих к строящемуся Цеху производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода, также очищены более 22 тыс м2 территории в районе бывшего автотранспортного предприятия — стройбаза «Надежда». 45 ветхих зданий и сооружений демонтировано.

В общей сложности собрано и вывезено 3,1 тыс т металлолома и 47,1 тыс т отходов. Также проведена санитарная обработка очищенных территорий.

До начала зимы компания планирует очистить около 6 млн м2.