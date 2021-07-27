В Красноярске открылся «Огненный дом»

Красноярские сотрудники МЧС запустили квест, где нужно тушить пожар и спасать людей. «Огненный дом» проводят сотрудники Сибирской пожарно-спасательной академии на своей учебной базе на улице 60 лет Октября. Участвовать могут команды от 2 до 6 человек в возрасте от 18 лет. Организаторы обещают имитацию атмосферы настоящего пожара, полную экипировку и выезд на настоящем пожарном автомобиле на площади почти 2 тысячи квадратных метров.

«Вам предстоит побороть страх и погрузиться в атмосферу дыма, огня и неизвестности. Основная цель — тушить очаги возгораний, спасти пострадавших, а также найти безопасный путь эвакуации и выбраться самим», — говорится в описании.

Организаторы будут следить за игрой и обещают участникам обещают полную безопасность, однако предупреждают, что задания будут достаточно сложные, потребуют физической подготовки ие психологической стойкости.

Игра в пожарных обойдётся красноярцам в 9 тысяч рублей за компанию. Игры проводятся по субботам.