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На ул. Семафорная автомобиль сбил 8-летнюю девочку

Главная Общество
Красноярск
14:30 27 Июля 2021
происшествия, общество, дтп, ребенок
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В субботу 8-летняя девочка переходила ул. Семафорная в неположенном месте, в результате ребёнка сбил автомобиль Kia. А ведь «зебра» находилась в 50 метрах.

По информации ГИБДД, девочка, к счастью, получила лишь лёгкие травмы. За последние шесть месяцев в городе в ДТП попали 13 детей, четверо из них переходили дорогу в неположенном месте.

Госавтоинспекторы напоминают родителям, что важно рассказывать детям о последствиях подобных действий. Водителям также нужно быть осторожными, не отвлекаться от дороги. Быть готовым нажать на тормоз при виде ребёнка на обочине.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

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