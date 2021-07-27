На ул. Семафорная автомобиль сбил 8-летнюю девочку

В субботу 8-летняя девочка переходила ул. Семафорная в неположенном месте, в результате ребёнка сбил автомобиль Kia. А ведь «зебра» находилась в 50 метрах.

По информации ГИБДД, девочка, к счастью, получила лишь лёгкие травмы. За последние шесть месяцев в городе в ДТП попали 13 детей, четверо из них переходили дорогу в неположенном месте.

Госавтоинспекторы напоминают родителям, что важно рассказывать детям о последствиях подобных действий. Водителям также нужно быть осторожными, не отвлекаться от дороги. Быть готовым нажать на тормоз при виде ребёнка на обочине.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю