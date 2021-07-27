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В Октябрьском районе задержали молодую закладчицу

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Красноярск
12:45 27 Июля 2021
красноярск, наркотики, мвд
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27-летняя девушка пыталась сбыть больше 350 граммов синтетического наркотика. Её поймали при закладке одного из пакетиков с белым порошком в микрорайоне Ветлужанка. Ранее девушка не привлекалась к уголовному наказанию, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Красноярское».

Закладчицу заметил проезжающий экипаж ДПС. Девушка нервничала и попыталась скрыться. При досмотре у неё нашли свёрток с синтетическим наркотиком массой почти 250 граммов.

В ходе обыска в квартире, арендованной задержанной, оперативники обнаружили и изъяли еще 85 полимерных пакетов с таким же наркотиком общей массой 129 граммов, которые злоумышленница приготовила к сбыту путем «закладок».

Против нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время подозреваемая задержана. Полиция устанавливает все места, где девушка приобрела запрещенные вещества.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

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