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Гроза и ливень останутся в Красноярске ещё на пару дней

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Красноярск
12:15 27 Июля 2021
погода, красноярск, дождь
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По информации Гидрометцентра, дожди и ливень сохранятся в Красноярском крае до конца недели. 

При этом циклоны будут выносить жаркий воздух в северные районы края. В Эвенкийском районе до 29 июля установится сильная жара – до 35°C, а на юге Таймыра – от 25 до 30°C.

В Туруханском районе 27 июля пройдет сильный дождь с грозой, воздух прогреется до 30°C.

В центральных районах и на юге Красноярского края в эти дни будет умеренно жарко – от 23 до 28°C. 27 июля ожидается сильный и очень сильный грозовой дождь с ветром до 25 м/с, 28 июля – сильный дождь, гроза и град.

Добавим, в соседних Туве и Хакасии 27-28 июля пройдет сильный и очень сильный дождь, ожидается гроза, крупный град, ветер до 25 м/с.

Активный атмосферный фронт, который проходит по Сибирской территории, принес в Красноярский край ливневые дожди с усилением ветра. По данным , такая погода будет господствовать до конца этой рабочей недели.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

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