Работодатели за непривитых сотрудников заплатят штраф

До 31 июля работодатели должны направить в ближайшую поликлинику список сотрудников, которые по постановлению № 43 должны быть вакцинированы (не имеющие медицинских отводов, не иммунизированы). Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Первый компонент вакцины должны получить не позже 25 августа, второй до 15 сентября. Привиты должны быть не менее 60 % от общей численности работников.

До 15 сентября информацию о количестве привитых сотрудников нужно отправить в Управление Роспотребнадзора на эл. адрес: office@24.rospotrebnadzor.ru

За нарушение законодательства руководителям грозит административная ответственность (ст. 6.3 КоАП РФ).

Фото: © Андрей Сорокин / Риа Новости