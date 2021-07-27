В Красноярском крае выпускники колледжей и техникумов подтверждают свой профессиональный статус

64 студента колледжей и техникумов в Красноярском крае прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) и подтвердили соответствие своих компетенций профессиональным стандартам, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Это выпускники индустрии гостеприимства, спорта, образовательных организаций, агропромышленного комплекса и др.

Студенты сдали теоретическую и практическую части независимой оценки квалификации. Например, студенты Уярского сельскохозяйственного техникума, обучающиеся на ветеринарных врачей, подтвердили свои знания и навыки, педагоги по физической культуре и спорту (Красноярский колледж олимпийского резерва).

— Проект по сопряжению независимой оценки квалификаций (НОК) с государственной итоговой аттестацией (ГИА) одобрен Минтрудом России и три года реализуется в Красноярском крае. Работодатели вовлечены в весь цикл подготовки востребованных кадров. Это позволяет не тратить средства на поиск, оценку кандидатов, доучивание и адаптацию персонала, — отметил Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Отметим, что ещё 80 студентов (сварщики, пекари, начинающие каменщики, трактористы-машинисты, и др.) до конца года пройдут итоговые профессиональные экзамены в формате ГИА-НОК. Это будут начинающие каменщики, трактористы-машинисты, сварщики, пекари и другие специалисты.

Фото: © пресс-служба ДГТУ