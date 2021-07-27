27 июля
Красноярск
погода +22 °C
74.1
 
€ 87.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае выпускники колледжей и техникумов подтверждают свой профессиональный статус

Главная Общество
Красноярск
11:24 27 Июля 2021
общество, студенты, образование
версия для печати Ico_print

64 студента колледжей и техникумов в Красноярском крае прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) и подтвердили соответствие своих компетенций профессиональным стандартам, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Это выпускники индустрии гостеприимства, спорта, образовательных организаций, агропромышленного комплекса и др.

Студенты сдали теоретическую и практическую части независимой оценки квалификации. Например, студенты Уярского сельскохозяйственного техникума, обучающиеся на ветеринарных врачей, подтвердили свои знания и навыки, педагоги по физической культуре и спорту (Красноярский колледж олимпийского резерва).

— Проект по сопряжению независимой оценки квалификаций (НОК) с государственной итоговой аттестацией (ГИА) одобрен Минтрудом России и три года реализуется в Красноярском крае. Работодатели вовлечены в весь цикл подготовки востребованных кадров. Это позволяет не тратить средства на поиск, оценку кандидатов, доучивание и адаптацию персонала, — отметил Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Отметим, что ещё 80 студентов (сварщики, пекари, начинающие каменщики, трактористы-машинисты, и др.) до конца года пройдут итоговые профессиональные экзамены в формате ГИА-НОК. Это будут начинающие каменщики, трактористы-машинисты, сварщики, пекари и другие специалисты.

Фото: © пресс-служба ДГТУ

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Гроза и ливень останутся в Красноярске ещё на пару дней

Гроза и ливень останутся в Красноярске ещё на пару дней

27 Июля 2021 г.
Тёплая погода уйдёт на север края
Новости Красноярска: Работодатели за непривитых сотрудников заплатят штраф

Работодатели за непривитых сотрудников заплатят штраф

27 Июля 2021 г.
Первый компонент вакцины должны получить не позже 25 августа, второй до 15 сентября
Новости Красноярска: В Назарово задержана женщина, совершившая жестокое убийство бабушки

В Назарово задержана женщина, совершившая жестокое убийство бабушки

27 Июля 2021 г.
Полицейские раскрыли убийство пенсионерки, случившееся в начале этого года. Длительное время установить личность преступника не удавалось, на помощь местным коллегам приезжали краевые полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Напомним...
Новости Красноярска: Сегодня на территории региона зарегистрировано 17 лесных пожаров

Сегодня на территории региона зарегистрировано 17 лесных пожаров

27 Июля 2021 г.
Четыре лесных пожара ликвидированы
Новости Красноярска: 140 тысяч рублей заплатит предприниматель за незаконное размещение отходов

140 тысяч рублей заплатит предприниматель за незаконное размещение отходов

27 Июля 2021 г.
Суммы штрафов при каждой проверке растут
Новости Красноярска: Медики рассказали о том, каким должен быть порядок обязательной вакцинации

Медики рассказали о том, каким должен быть порядок обязательной вакцинации

27 Июля 2021 г.
Работодатель должен направить в поликлиники списки сотрудников
Новости компаний
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

22 Июля 2021 г.
«Продавцом» оказался 30-летний мужчина из Ленинградской области
Новости Красноярска: Водитель на трассе сбил лошадь насмерть

Водитель на трассе сбил лошадь насмерть

26 Июля 2021 г.
Водитель пострадала и была доставлена в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске автобус сбил школьника

В Красноярске автобус сбил школьника

22 Июля 2021 г.
Мальчик пересекал дорогу на красный цвет светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru