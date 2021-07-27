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140 тысяч рублей заплатит предприниматель за незаконное размещение отходов

Главная Общество
Красноярск
10:55 27 Июля 2021
общество, происшествия, экология, нарушение
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Инспекторы Министерства экологии Красноярского края в пос. Козулька во время плановой проверки привлекли к ответственности предпринимателя, нарушающего экологическое законодательство, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Предприниматель хранил мусор на своём участке. Специальные площадки для накопления отходов отсутствовали.

Документарная проверка показала, что у предпринимателя нет журнала образования и передачи отходов.

Материалы были переданы в суд. Общая сумма штрафов — 70 тысяч рублей. Штраф мужчина не оплатил, поэтому теперь он заплатит штраф в двойном размере — 140 тысяч рублей.

— Удалённость территорий не влияет на проведение проверок. Инспекторы работают во всех районах региона. Призываю предпринимателей осуществлять свою деятельность в рамках природоохранного законодательства. Нарушители, уклоняющиеся от ответственности, будут привлекаться к ней до тех пор, пока они не устранят замечания. Суммы штрафов при каждой проверке растут, — рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.

О фактах незаконного складирования отходов сообщайте по телефону круглосуточной горячей линии Министерства экологии Красноярского края:  8-800-20-11-116 или оставляйте сообщения в личном кабинете на сайте www.krasecology.ru в разделе «Обращения граждан».

Фото: Администрация Городского округа Озёры

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