483 жителя Красноярского края за сутки заболели COVID-19

На 26 июля под наблюдением врачей находятся 47 598 человек (+3 476 новых за сутки), снято с учёта 4 233 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 88 569 (+ 483 за сутки).

Всего вылечили 74 436 (+ 250 человек за сутки), 4 332 погибших (+ 17 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 209 003 (+ 6 646 за последние сутки).

Отметим, что на 26 июля привиты 1 компонентом — 556 653 человек, 2 компонентами — 408 641.

Жители, желающие провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости