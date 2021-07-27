В Назарово задержана женщина, совершившая жестокое убийство бабушки

Полицейские раскрыли убийство пенсионерки, случившееся в начале этого года. Длительное время установить личность преступника не удавалось, на помощь местным коллегам приезжали краевые полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что тело пожилой женщины с множественными травмами головы нашли в ее квартире. Следствие рассматривает версию об убийстве из-за денег. Оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастна женщина, накануне убийства заходившая в подъезд дома убитой. Гостью запечатлела камера наблюдения.

За информацию об убийстве Следственный комитет даже объявлял денежное вознаграждение.

Поймать убийцу удалось на прошедших выходных. Ей оказалась ранее судимая женщина 1971 года рождения, жившая по соседству со своей жертвой.