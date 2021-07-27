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Медики рассказали о том, каким должен быть порядок обязательной вакцинации

Главная Общество
Красноярск
10:20 27 Июля 2021
общество, здоровье, вакцинация
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О порядке обязательной вакцинации рассказали на телеканале «Енисей».

Работодатель должен направить в поликлиники списки сотрудников, которые сами должны записаться на вакцинацию или прийти во внебольничный пункт. Оттуда информацию передадут в Роспотребнадзор.

Если не привитых сотрудников большинство, работодатель может договориться о выездной бригаде медицинских работников для иммунизации.

— Лица, перенёсшие заболевание COVID-19 не подлежат вакцинации полгода. Поэтому при составлении списков сотрудников, если человек болел коронавирусом, нужны подтверждающие документы (выписка из карты амбулаторного больного или выписка из стационара), — рассказала заместитель главного врача красноярской межрайонной больницы № 2, Ольга Солодянкина.

Фото: © Михай Карауш / РИА Новости

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