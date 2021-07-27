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В детском лагере ГУФСИН дети заболели коронавирусом

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Красноярск
10:05 27 Июля 2021
в красноярском крае, эпидемия
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В ГУФСИН России по Красноярскому краю подтвердили вспышку ковида в детском лагере «Республика Солнечная». Ранее о вспышке сообщила в соцсетях мама ребёнка, отдыхавшего в лагере.

«Дети побыли в лагере 6 дней, вместо планируемых 21. Я больше бегала со справками – глисты, вши, эпидокружение. Мальчика из их отряда ночью увезли на скорой, ковид подтвердился. Сразу позвонил директор лагеря – забрать детей срочно. Сейчас 2 недели изоляции», – Екатерина Галанова, мама ребенка, отдыхавшего в лагере.

26 июля ГУФСИН сообщил на своем официальном сайте, что все лица, с которыми контактировали зараженные, были изолированы. Детей переданы родителям. За остальными ребятами организовано наблюдение, проводятся профилактические мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами. Всего заболело три ребёнка.

Фото: группа ДОЛ "Республика солнечная" во "ВКонтакте"

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