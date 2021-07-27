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Почему снижается общий белок в крови

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Красноярск
08:55 27 Июля 2021
медицина, здоровье, тест
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Анализ крови на общий белок назначают при диагностике различных заболеваний, чаще при нарушении обмена веществ. Как правило, он входит в комплексное обследование, но иногда назначается самостоятельно. Уровень белка дает возможность оценить резервы организма, составить прогноз течения заболевания, подобрать оптимальное лечение.

Что такое общий белок

Белки играют важную роль в жизнедеятельности организма. Они входят в состав клеток и тканей, антител, ряда гормонов, факторов свертывания. В составе белковых соединений по организму транспортируются многие компоненты обмена веществ. Белки регулируют водный и кислотно-щелочной баланс. При недоедании они используются организмом в качестве резерва энергии.

Под общим белком понимают суммарное количество альбуминов и глобулинов. Его уровень является важным диагностическим фактором при оценке состояния здоровья в целом, обменных процессов, составлении прогноза течения заболеваний.

Показания к проведению анализа:

  • плановое профилактическое обследование;
  • подозрение на истощение;
  • первичная диагностика различных заболеваний;
  • подозрение на нарушение белкового обмена;
  • необходимость оценки состояния щитовидной железы;
  • подготовка к хирургическому вмешательству;
  • необходимость оценки состояния обмена веществ.
Почему снижается общий белок в крови

Причины снижения количества общего белка

Норма для пациентов старше 18 лет составляет 64-83 г/л, для детей различных возрастных групп установлены собственные референсные значения. Если результаты анализа не соответствуют норме, для выявления причин нарушений в большинстве случаев требуется комплексное обследование.

Недостаток белка может быть связан с разными причинами:

  • нарушения работы сердца;
  • сахарный диабет;
  • заболевания почек;
  • снижение синтеза белка;
  • повышенный распад белка;
  • массивные кровотечения;
  • хроническая интоксикация;
  • дефицит питания;
  • заболевания ЖКТ.

На результат исследования значительное влияние оказывают прием пищи, употребление чая и кофе, медицинских препаратов, алкоголя, большая физическая нагрузка. Важно учитывать, что в некоторых случаях отклонение результатов теста от нормы связано не с патологиями, а с физиологическими причинами. Для точной диагностики и назначения лечения необходимо обращаться к врачу.

Как правильно подготовиться к анализу

Кровь для данного теста необходимо сдавать натощак после 8-12 часов голодания, желательно в утренние часы. Накануне важно отказаться от чрезмерных физических нагрузок, избегать стрессовых ситуаций. В течение получаса перед исследованием запрещено курить. При необходимости дополнительные рекомендации по подготовке к сдаче анализа предоставит лечащий врач.

Если вам требуется пройти обследование, воспользуйтесь услугами одной из лабораторий сети СИТИЛАБ. Цена общего белка в крови и других исследований здесь доступная. К услугам пациентов сервис высокого уровня, так как сотрудники лаборатории уделяют максимум внимания каждому пациенту. Предоставляются услуги выезда на дом бригады для взятия биоматериала, а получить готовые результаты можно как при личном визите в лабораторию, так и удаленно.

Почему снижается общий белок в крови

Фото: СИТИЛАБ

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