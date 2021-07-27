Почему снижается общий белок в крови

Анализ крови на общий белок назначают при диагностике различных заболеваний, чаще при нарушении обмена веществ. Как правило, он входит в комплексное обследование, но иногда назначается самостоятельно. Уровень белка дает возможность оценить резервы организма, составить прогноз течения заболевания, подобрать оптимальное лечение.

Что такое общий белок

Белки играют важную роль в жизнедеятельности организма. Они входят в состав клеток и тканей, антител, ряда гормонов, факторов свертывания. В составе белковых соединений по организму транспортируются многие компоненты обмена веществ. Белки регулируют водный и кислотно-щелочной баланс. При недоедании они используются организмом в качестве резерва энергии.

Под общим белком понимают суммарное количество альбуминов и глобулинов. Его уровень является важным диагностическим фактором при оценке состояния здоровья в целом, обменных процессов, составлении прогноза течения заболеваний.

Показания к проведению анализа:

плановое профилактическое обследование;

подозрение на истощение;

первичная диагностика различных заболеваний;

подозрение на нарушение белкового обмена;

необходимость оценки состояния щитовидной железы;

подготовка к хирургическому вмешательству;

необходимость оценки состояния обмена веществ.

Причины снижения количества общего белка

Норма для пациентов старше 18 лет составляет 64-83 г/л, для детей различных возрастных групп установлены собственные референсные значения. Если результаты анализа не соответствуют норме, для выявления причин нарушений в большинстве случаев требуется комплексное обследование.

Недостаток белка может быть связан с разными причинами:

нарушения работы сердца;

сахарный диабет;

заболевания почек;

снижение синтеза белка;

повышенный распад белка;

массивные кровотечения;

хроническая интоксикация;

дефицит питания;

заболевания ЖКТ.

На результат исследования значительное влияние оказывают прием пищи, употребление чая и кофе, медицинских препаратов, алкоголя, большая физическая нагрузка. Важно учитывать, что в некоторых случаях отклонение результатов теста от нормы связано не с патологиями, а с физиологическими причинами. Для точной диагностики и назначения лечения необходимо обращаться к врачу.

Как правильно подготовиться к анализу

Кровь для данного теста необходимо сдавать натощак после 8-12 часов голодания, желательно в утренние часы. Накануне важно отказаться от чрезмерных физических нагрузок, избегать стрессовых ситуаций. В течение получаса перед исследованием запрещено курить. При необходимости дополнительные рекомендации по подготовке к сдаче анализа предоставит лечащий врач.

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Фото: СИТИЛАБ