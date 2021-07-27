Почему снижается общий белок в крови

Анализ крови на общий белок назначают при диагностике различных заболеваний, чаще при нарушении обмена веществ. Как правило, он входит в комплексное обследование, но иногда назначается самостоятельно. Уровень белка дает возможность оценить резервы организма, составить прогноз течения заболевания, подобрать оптимальное лечение.
Что такое общий белок
Белки играют важную роль в жизнедеятельности организма. Они входят в состав клеток и тканей, антител, ряда гормонов, факторов свертывания. В составе белковых соединений по организму транспортируются многие компоненты обмена веществ. Белки регулируют водный и кислотно-щелочной баланс. При недоедании они используются организмом в качестве резерва энергии.
Под общим белком понимают суммарное количество альбуминов и глобулинов. Его уровень является важным диагностическим фактором при оценке состояния здоровья в целом, обменных процессов, составлении прогноза течения заболеваний.
Показания к проведению анализа:
- плановое профилактическое обследование;
- подозрение на истощение;
- первичная диагностика различных заболеваний;
- подозрение на нарушение белкового обмена;
- необходимость оценки состояния щитовидной железы;
- подготовка к хирургическому вмешательству;
- необходимость оценки состояния обмена веществ.
Причины снижения количества общего белка
Норма для пациентов старше 18 лет составляет 64-83 г/л, для детей различных возрастных групп установлены собственные референсные значения. Если результаты анализа не соответствуют норме, для выявления причин нарушений в большинстве случаев требуется комплексное обследование.
Недостаток белка может быть связан с разными причинами:
- нарушения работы сердца;
- сахарный диабет;
- заболевания почек;
- снижение синтеза белка;
- повышенный распад белка;
- массивные кровотечения;
- хроническая интоксикация;
- дефицит питания;
- заболевания ЖКТ.
На результат исследования значительное влияние оказывают прием пищи, употребление чая и кофе, медицинских препаратов, алкоголя, большая физическая нагрузка. Важно учитывать, что в некоторых случаях отклонение результатов теста от нормы связано не с патологиями, а с физиологическими причинами. Для точной диагностики и назначения лечения необходимо обращаться к врачу.
Как правильно подготовиться к анализу
Кровь для данного теста необходимо сдавать натощак после 8-12 часов голодания, желательно в утренние часы. Накануне важно отказаться от чрезмерных физических нагрузок, избегать стрессовых ситуаций. В течение получаса перед исследованием запрещено курить. При необходимости дополнительные рекомендации по подготовке к сдаче анализа предоставит лечащий врач.
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