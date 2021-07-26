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Красноярские энергетики проверили теплосети в Зеленой Роще и приступили к испытаниям в Солнечном

Главная Общество
Красноярск
17:00 26 Июля 2021
общество, коммунальные, работы, в красноярском крае
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26 июля Сибирская генерирующая компания завершила важный этап подготовки Красноярска к зиме. Специалисты проверили на прочность трубопроводы в микрорайоне Зеленая Роща и перешли в микрорайон Солнечный, где испытания теплосетей продлятся до 2 августа.

26 июля с 14:00 горячая вода начнет возвращаться по адресам от Дворца Труда до промышленной зоны на улице Пограничников. Заполнение внутридомовых сетей — процесс постепенный, он зависит в том числе от оперативной работы управляющих компаний. Коммунальщики должны своевременно завершить свои работы на инженерных сетях и открыть задвижки на домовом оборудовании.

На теплосетях в Зеленой Роще энергетики в ходе гидравлических испытаний нашли 31 дефект. 68% от общего числа — это повреждения на магистральных сетях крупного диаметра. Без их своевременного обнаружения и устранения жители Советского района не смогли бы гарантированно получать тепло в холодное время года.

Ремонтники уже ликвидировали 24 найденные неполадки на трубопроводах. Оставшиеся семь дефектов СГК устранит до начала отопительного периода. Отметим, что во время испытаний специалисты нашли техническую возможность досрочно вернуть воду в 40 жилых домов и социально значимых объектов в 5-м микрорайоне Зеленой Рощи: на Ульяновский проспект, улицы Комарова, Устиновича и Тельмана.

Также 26 июля энергетики начинают испытания теплосетей в микрорайоне Солнечный. Проверка трубопроводов общей длиной 69 километров продлится до 2 августа. На время работ у жителей Солнечного будет отключена горячая вода, так как гидравлические испытания проводятся под повышенным давлением, которое внутридомовое оборудование может не выдержать.

При проверках теплосетей на прочность и плотность вода из труб может выходить на поверхность. О таких случаях жителям Красноярска следует сообщать в городскую диспетчерскую 005.

Напомним, к концу июля СГК уже провела гидравлические испытания на теплосетях от красноярских ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и малых теплоисточников в окрестностях ЭВРЗ, поселке Базаиха и микрорайоне Мясокомбинат.

2–6 августа специалисты проверят сети от котельных №4 и 5 (микрорайон Северо-Западный), а 16–25 августа — от городской ТЭЦ-2 вместе с котельной №10 (большая часть Свердловского, Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов).

Чтобы точно узнать, когда дом попадает под отключение, можно воспользоваться интерактивной картой. Для этого нужно вбить адрес в строке поиска и кликнуть на закрашенную область. Зеленым цветом отмечены те части города, где испытания завершены, оттенками красного — где они стоят в плане.

Фото: sibgenco.online

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