«КрасКом» продолжает вакцинировать своих сотрудников

В «КрасКоме» начали работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. Напомним, что на прошлой неделе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В их число входят и сотрудники сферы ЖКХ и энергетики. На данный момент первым компонентом «Спутника V» вакцинировалась почти четверть работников «КрасКома».

Вакцинацию проводит медицинский персонал Красноярской межрайонной больницы №3. Одним из первых, кто сделал прививку, стал руководитель предприятия Олег Гончеров.

Фото: пресс-служба «КрасКом»