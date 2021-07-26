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«КрасКом» продолжает вакцинировать своих сотрудников

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Красноярск
17:10 26 Июля 2021
красноярск, вакцинация
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В «КрасКоме» начали работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. Напомним, что на прошлой неделе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. В их число входят и сотрудники сферы ЖКХ и энергетики. На данный момент первым компонентом «Спутника V» вакцинировалась почти четверть работников «КрасКома».

Вакцинацию проводит медицинский персонал Красноярской межрайонной больницы №3. Одним из первых, кто сделал прививку, стал руководитель предприятия Олег Гончеров.

Фото: пресс-служба «КрасКом»

 

 

 

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