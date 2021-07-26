Завтра туристический поезд «Байкальская сказка» совершит остановку на станции Красноярск

27 июля новый туристический поезд № 928/927 «Байкальская сказка» совершит остановку в Красноярске.

Напомним, состав отправился из Москвы 23 июля и следует по маршруту Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Славгород – Красноярск – Иркутск.

Он сформирован из новых двухэтажных вагонов: купе второго этажа в них увеличены в размерах, в каждом купе имеется возможность регулировать температуру воздуха, у каждого пассажира есть индивидуальный сейф, а в одном из трех туалетных комплексов каждого вагона размещен душ. Для маломобильных пассажиров предусмотрено подъемное устройство для кресла-коляски, специально оборудованное купе и санитарный узел в одном из вагонов поезда.

Уникальный маршрут холдинга «РЖД» позволяет туристам с комфортом посетить несколько самобытных регионов России, совершив путешествие по Транссибирской магистрали .

Путешественники проедут более 5 тыс. км по железным дорогам, используя поезд в качестве отеля на колесах, познакомятся с достопримечательностями российских городов.

Так, в Красноярске они побывают на смотровой площадке у Часовни Св.Параскевы Пятницы, на набережной Енисея в Дивногорске, увидят Красноярскую ГЭС, а по прибытии в Иркутск совершат поездку по Кругобайкальской железной дороге, увидят озеро Байкал и посетят остров Ольхон – «сердце Байкала».

За время всего путешествия туристы воспользуются 4 видами транспорта (поезд, автобус, теплоход и самолет), которые удобно стыкованы друг с другом для того, чтобы путешествие было максимально насыщенным, информативным и комфортным.

На сегодняшний день холдингом организовано 2 тура «Байкальской сказки». Второй экскурсионный тур запланирован на 30 июля. Путешественники прибудут из Москвы в Иркутск самолетом, ознакомятся с главными достопримечательностями Иркутска, посетят Байкал, а затем продолжат свое путешествие на «Байкальской сказке» с остановками в Красноярске, Славгороде, Екатеринбурге и Казани.

В готовый туристический пакет, который могут приобрести туристы, входит мультимодальный маршрут, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.

Более подробную информацию о туристических предложениях холдинга «РЖД» можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД» .

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД