Завтра туристический поезд «Байкальская сказка» совершит остановку на станции Красноярск

27 июля новый туристический поезд № 928/927 «Байкальская сказка» совершит остановку в Красноярске.
Он сформирован из новых двухэтажных вагонов: купе второго этажа в них увеличены в размерах, в каждом купе имеется возможность регулировать температуру воздуха, у каждого пассажира есть индивидуальный сейф, а в одном из трех туалетных комплексов каждого вагона размещен душ. Для маломобильных пассажиров предусмотрено подъемное устройство для кресла-коляски, специально оборудованное купе и санитарный узел в одном из вагонов поезда.
Путешественники проедут более 5 тыс. км по железным дорогам, используя поезд в качестве отеля на колесах, познакомятся с достопримечательностями российских городов.
За время всего путешествия туристы воспользуются 4 видами транспорта (поезд, автобус, теплоход и самолет), которые удобно стыкованы друг с другом для того, чтобы путешествие было максимально насыщенным, информативным и комфортным.
В готовый туристический пакет, который могут приобрести туристы, входит мультимодальный маршрут, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.
Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД