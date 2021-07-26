В краевой больнице в отделении медицинской реабилитации появилась галерея

Шесть репродукций своих картин, напечатанных на холсте, посвященных Красноярским Столбам подарила пациентам красноярская художница Ульяна Кузнецова. Об этом сообщается на сайте краевой клинической больницы. Картины украсили стены отделения медицинской реабилитации. Стоит отметить, что оригиналы двух из них висят в Москве в кабинете президента Торгово-промышленной палаты РФ, остальные в галереях.

— Я проводила арт-встречу на тему «Как понимать искусство» накануне того, как ко мне обратились с предложением разместить в отделении краевой больницы репродукции. Начиналась встреча с мысли о том, что, когда изучаешь искусство — становишься счастливее. Погружаешься в сюжет и детали, когда разговариваешь с произведением (в случае с изобразительным искусством — в цвет, исцеляющий душу). Поступает предложение, которое меня зацепило. Мне безумно захотелось помочь людям, которые стоят на пути исцеления, которые прошли трудный путь болезни, и, возможно, исчерпавшие ресурс душевных сил. Для дальнейшего восстановления нужен положительный настрой. Я думаю, что мои картины помогут в этом, — поделилась Ульяна Кухнецова.

Три компании помогли осуществить проект Ульяне и врачам отделения: печатное агентство «Опера-print» напечатали аннотации к картинам, сеть фотоцентров «Колибри» сделала печать, компания «Красхолст» предоставила подрамники. И врачи отделения реабилитации поучаствовали финансово: Андрей Валерьевич Бояринов и Светлана Евгеньевна Русал.

— Инициатива докторов – это очень здорово. Недаром же существует арт-терапия. Всем пациентам Краевой больницы желаю скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, — продолжила Ульяна.

Фото: medgorod.ru