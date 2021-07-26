Какулямнет: Красноярцы запустили челлендж по уборке за собаками на прогулке

В Красноярске владельцы собак организовали челлендж #какулямнет. Напомним, что на прошлой неделе глава Красноярска Сергей Ерёмин привлёк внимание к ответственному выгулу собак. Он поблагодарил тех, кто убирает за своими питомцами «продукты жизнедеятельности». Теперь эстафету приняли сами собаководы и сняли ролик об уборке за своими питомцами. Видео разместили в Instagram.

Дорогие друзья! Недавно Сергей Ерёмин поднимал данный вопрос о безответственности горожан, и мы, неравнодушные люди, хотим продолжить эту тему и призвать всех принять участие в челлендже #какулямне. Мы хотим ещё раз сказать, как красив наш город, так давайте беречь и любить его вместе!», – написали авторы ролика в описании к видео.

Как отмечают авторы видео, тема уборки за собаками – очень деликатная. Нередко случается так, что собака справляют нужду на газон, а хозяева не торопятся убрать за животным и делают вид, что не заметили произошедшего.