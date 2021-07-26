26 июля
Красноярск
погода +32 °C
73.77
 
€ 86.85
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

#Какулямнет: Красноярцы запустили челлендж по уборке за собаками на прогулке

Главная Общество
Красноярск
15:45 26 Июля 2021
красноярск, животные
Фотография © Кирилл Сатаров
версия для печати Ico_print

В Красноярске владельцы собак организовали челлендж #какулямнет. Напомним, что на прошлой неделе глава Красноярска Сергей Ерёмин привлёк внимание к ответственному выгулу собак. Он поблагодарил тех, кто убирает за своими питомцами «продукты жизнедеятельности». Теперь эстафету приняли сами собаководы и сняли ролик об уборке за своими питомцами. Видео разместили в Instagram.

Дорогие друзья! Недавно Сергей Ерёмин поднимал данный вопрос о безответственности горожан, и мы, неравнодушные люди, хотим продолжить эту тему и призвать всех принять участие в челлендже #какулямне. Мы хотим ещё раз сказать, как красив наш город, так давайте беречь и любить его вместе!», – написали авторы ролика в описании к видео.

Как отмечают авторы видео,  тема уборки за собаками – очень деликатная. Нередко случается так, что собака справляют нужду на газон, а хозяева не торопятся убрать за животным и делают вид, что не заметили произошедшего.

«Ребята, вы молодцы! Я один со всей своей командой хоть в лепёшку разобьюсь, не смогу исправить ситуацию без помощи красноярцев. Спасибо за поддержку! Не останавливайтесь на одном ролике! Дам поручение пресс-службе поддержать Ваш проект», – написал под постом Сергей Ерёмин.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Гнусный сезон: на Крайнем Севере комары и мошка пошли в атаку

Гнусный сезон: на Крайнем Севере комары и мошка пошли в атаку

26 Июля 2021 г.
Сосчитать на себе комаров и мошку в тундре невозможно, их проще взвесить
Новости Красноярска: Завтра туристический поезд «Байкальская сказка» совершит остановку на станции Красноярск

Завтра туристический поезд «Байкальская сказка» совершит остановку на станции Красноярск

26 Июля 2021 г.
Состав отправился из Москвы 23 июля
Новости Красноярска: В Красноярске открыт еще один внебольничный пункт вакцинации – в ТК «Квант»

В Красноярске открыт еще один внебольничный пункт вакцинации – в ТК «Квант»

26 Июля 2021 г.
Он работает с 10.00 до 20.00
Новости Красноярска: В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

26 Июля 2021 г.
В этом году приступили к серьёзному обновлению площади перед Красноярским музыкальным театром. Работы ведутся поэтапно, их планируют завершить в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района. До августа закончат ремонт отмостки и кровли. Далее смонтируют новые...
Новости Красноярска: За выходные было потушено 15 лесных пожаров

За выходные было потушено 15 лесных пожаров

26 Июля 2021 г.
Сегодня на территории Красноярского края зарегистрированы 11 лесных пожаров
Новости Красноярска: За неделю за нарушение масочного режима составлено 86 протоколов

За неделю за нарушение масочного режима составлено 86 протоколов

26 Июля 2021 г.
Нарушения выявлены на 127 объектах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

Жительница Канска вместо итальянских штор получила пакеты с песком

22 Июля 2021 г.
«Продавцом» оказался 30-летний мужчина из Ленинградской области
Новости Красноярска: Какие шансы у Енисея попасть в премьер-лигу?

Какие шансы у Енисея попасть в премьер-лигу?

21 Июля 2021 г.
Сибновости спросили об этом у экспертов
Новости Красноярска: Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ проверил, как в Красноярском крае организовано оказание помощи больным с COVID-19

23 Июля 2021 г.
Медики выполняют все рекомендации по лечению Сovid-19
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru