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В Красноярске открыт еще один внебольничный пункт вакцинации – в ТК «Квант»

Главная Общество
Красноярск
15:35 26 Июля 2021
красноярск, вакцинация, эпидемия
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На первом этаже ТК «Квант» открылся новый пункт вакцинации. Он работает с 10.00 до 20.00, выходной день - понедельник. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Помимо этого, в Красноярск поступила очередная партия вакцины - 30 тысяч доз препарата «Спутник V». Все больничные и внебольничные пункты региона обеспечены вакциной и готовы принимать жителей.

Напомним, все желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции смогут записаться на вакцинацию по телефону или лично в регистратуру поликлиники, а также записаться можно через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru или на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Предварительной записи во внебольничные пункты не требуется, прививку можно поставить в порядке живой очереди. Для вакцинации во всех пунктах при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Предварительно записываться не нужно.

Добавим, что вторую прививку нужно будет поставить в том месте, где была поставлена первая вакцина, через 21 день.

Напомним, что внебольничные пункты вакцинации открыты:

на Железнодорожном вокзале;

в парке флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293), с 10.00 до 19.00 (санитарные дни понедельник, вторник);

в ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1 ст. 39), ежедневно с 10.00 до 20.00;

в гипермаркетах «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77 и ул. Калинина, 82), с 8.00 до 20.00 (санитарный день воскресенье);

в ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 ст.4), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

в  ТЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77), с 10.00 до 22.00 (санитарный день понедельник);

в ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

в ТЦ «Красноярье» (пр. им. газеты "Красноярский Рабочий", 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

в ТЦ «Зелёный» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник).

ТЦ «Красноярье» (пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
железнодорожный вокзал, круглосуточно (санитарный день четверг);

ТЦ « Мега» (пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27, стр. 74, ежедневно с 10.00 до 17.30 (санитарный день понедельник);

ТК «На Свободном» (ул. Телевизорная, 1, ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник).

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

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