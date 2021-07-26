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В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

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Красноярск
15:02 26 Июля 2021
общество, красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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В этом году приступили к серьёзному обновлению площади перед Красноярским музыкальным театром.

Работы ведутся поэтапно, их планируют завершить в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района. До августа закончат ремонт отмостки и кровли. Далее смонтируют новые фонари, поменяют брусчатку, займутся озеленением, установкой новых лавочек и урн.

По словам Юрия Савчука, руководителя администрации Железнодорожного района, на первом этапе будет сделан ремонт крыши, фундамента, гидроизоляции конструкции здания. Потом перейдут к благоустройству прилегающей территории и фасаду театра.

— 17 лет я руковожу театром и лет 15 мы ждали этого ремонта, но из-за отсутствия необходимого финансирования он, как правило, откладывался. Мы всем нашим коллективом рады, что скоро здесь будет обновлённое культурное и благоустроенное пространство, —рассказала Наталья Русанова, директор Красноярского музыкального театра.

По плану, обновлённую площадь красноярцы увидят в 2022 году.

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