В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

В этом году приступили к серьёзному обновлению площади перед Красноярским музыкальным театром.

Работы ведутся поэтапно, их планируют завершить в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района. До августа закончат ремонт отмостки и кровли. Далее смонтируют новые фонари, поменяют брусчатку, займутся озеленением, установкой новых лавочек и урн.

По словам Юрия Савчука, руководителя администрации Железнодорожного района, на первом этапе будет сделан ремонт крыши, фундамента, гидроизоляции конструкции здания. Потом перейдут к благоустройству прилегающей территории и фасаду театра.

— 17 лет я руковожу театром и лет 15 мы ждали этого ремонта, но из-за отсутствия необходимого финансирования он, как правило, откладывался. Мы всем нашим коллективом рады, что скоро здесь будет обновлённое культурное и благоустроенное пространство, —рассказала Наталья Русанова, директор Красноярского музыкального театра.

По плану, обновлённую площадь красноярцы увидят в 2022 году.