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За выходные было потушено 15 лесных пожаров

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Красноярск
14:44 26 Июля 2021
общество, происшествия, лесные пожары, экология
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за выходные было локализовано пятнадцать лесных пожаров в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Рыбинском и Курагинском районах. В тушении были задействованы 10 единиц техники, более 270 человек. 24 воздушных судна привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

26 июля на 11:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 11 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 129 га в Богучанском, Енисейском, Кежемском, и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Шесть лесных пожаров ликвидированы.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

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