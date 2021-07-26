За неделю за нарушение масочного режима составлено 86 протоколов

В ходе рейдов за прошлую неделю после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. Специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлено 86 протоколов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 465 объектов (379 объектов торговли, 4 предприятия общественного питания, 82 остановочных пункта). Выявили нарушения на 127 объектах. Провели с жителями города порядка 455 бесед.

Такие проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться каждый день до снятия всех ограничений.

Для нарушителей штрафы для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

Стоит напомнить жителям края, что количество заболевших коронавирусной инфекцией растёт каждый день. Часто болезнь проходит в тяжёлой форме, порой со смертельным исходом. Ношение масок может помочь сберечь наше здоровье, а в некоторых случаях и жизнь.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости