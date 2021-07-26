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В июне в атмосферном воздухе Красноярска преобладали бензапирен и пыль

Главная Общество
Красноярск
14:05 26 Июля 2021
общество, красноярск, экология, воздух
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В июне в атмосферном воздухе Красноярска зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по трём загрязняющим веществам. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Отобрано и исследовано 1 078 проб атмосферного воздуха по 20 загрязняющим веществам.  Было установлено, что гигиенический норматив превышен в 0,2 %:

бенз(а)пирен по среднесуточным концентрациям 1,5 и 1,9 ПДКсс;

взвешенных частиц РМ10 по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 1,5 ПДКсс;

взвешенных частиц РМ2,5 по среднесуточным концентрациям от 1,4 до 1,5 ПДКсс.

Превышения гигиенических нормативов не зафиксированы по другим исследованным загрязняющим веществам (фториды неорганические плохо растворимые, этилбензол, гидроксибензол (фенол), гидрофторид, диметилбензол, дихлорметан, акролеин, бензол, сера диоксид, углерод, углерод оксид, формальдегид, азота (II) оксид, азота диоксид, аммиак, взвешенные вещества, метилбензол (толуол).

Работа, направленная на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске, продолжается.

Фото: ecotestexpress.ru

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