МЧС: В Красноярске ожидается гроза и усилится ветер

Гроза и усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с, ожидаются в Красноярске сегодня вечером, в понедельник, 26 июля. Об этом сообщает краевой МЧС со ссылкой на информацию Среднесибирского УГМС.

Спасатели просят горожан соблюдать элементарные правила безопасности:

- пешеходам - соблюдать повышенную осторожность при переходе через дороги при нахождении вблизи них;

- водителям быть предельно внимательными при движении на транспортных средствах;

- при нахождении на улице отойти от рекламных щитов, легких построек. Нельзя стоять рядом с крупными деревьями, строящимися зданиями и под линиями электропередач;

- строителям и монтажникам нельзя производить работы на высоких зданиях и конструкциях;

- при грозе не рекомендуется находиться на воде и у воды. Запрещено прикасаться к металлическим предметам. Если вы находитесь в помещении, то лучше отключить электроприборы.

Фото: ©Максим Блинов/РИА Новости