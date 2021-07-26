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МЧС: В Красноярске ожидается гроза и усилится ветер

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Красноярск
13:22 26 Июля 2021
общество, погода, непогода, ветер, красноярск
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Гроза и усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с, ожидаются в Красноярске сегодня вечером, в понедельник, 26 июля. Об этом сообщает краевой МЧС со ссылкой на информацию Среднесибирского УГМС.

Спасатели просят горожан соблюдать элементарные правила безопасности:

- пешеходам - соблюдать повышенную осторожность при переходе через дороги при нахождении вблизи них;

- водителям быть предельно внимательными при движении на транспортных средствах;

- при нахождении на улице отойти от рекламных щитов, легких построек. Нельзя стоять рядом с крупными деревьями, строящимися зданиями и под линиями электропередач;

- строителям и монтажникам нельзя производить работы на высоких зданиях и конструкциях;

- при грозе не рекомендуется находиться на воде и у воды. Запрещено прикасаться к металлическим предметам. Если вы находитесь в помещении, то лучше отключить электроприборы.

Фото: ©Максим Блинов/РИА Новости

 

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