Краевая служба занятости финансово поддержала 46 жителей края, трудоустроившихся в разных районах региона

В 2021 году 46 граждан получили финансовую поддержку от службы занятости при трудоустройстве в другой территории Красноярского края. На рабочие места трудоустроились заместитель директора, главный бухгалтер, инженер, администратор, лаборант-микробиолог, слесарь по ремонту автомобилей, заведующий складом, юрисконсульт, менеджер, машинист автокрана, повар, продавец и другие.

Тем, кто переехал в другую территорию и работает на временной основе, компенсировали стоимость проезда к месту работы и обратно, аренды жилья, а также суточные. Для тех, кто закрепился на новой работе, выделены средства на оплату проезда (в том числе членов семьи), суточные, а также единовременное пособие (40 тысяч рублей при переселении в пределах края и в размере максимальной величины пособия по безработице (12 130 рублей) – за пределы края).

Например, найти работу и переехать на постоянное место жительства в Кодинск получилось у технолога. Он принят в штат компании «Бива».

«Моя профессия связана с заготовкой и переработкой леса. В краевой столице найти подходящие вакансии оказалось затруднительно. Мне предложили рассмотреть варианты в пределах региона. Я согласился. Собеседование прошло успешно. В Кодинске предприятие предоставило мне служебное жилье, центр занятости оказал финансовую поддержку на оплату проезда и первоначальные нужды», - рассказывает Андрей.

Чтобы зарекомендовать себя и закрепиться в штат есть возможность временной занятости. Например, жительница поселка Нижний Ингаш работает документоведом в спортивной школе города Красноярска.

Подробнее о данной услуге можно узнать на интерактивном портале или обратившись в ближайший центр занятости агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости