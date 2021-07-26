26 июля
Красноярск
погода +31 °C
73.77
 
€ 86.85
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Краевая служба занятости финансово поддержала 46 жителей края, трудоустроившихся в разных районах региона

Главная Общество
Красноярск
13:45 26 Июля 2021
в красноярском крае, работа
версия для печати Ico_print

В 2021 году 46 граждан получили финансовую поддержку от службы занятости при трудоустройстве в другой территории Красноярского края. На рабочие места трудоустроились заместитель директора, главный бухгалтер, инженер, администратор, лаборант-микробиолог, слесарь по ремонту автомобилей, заведующий складом, юрисконсульт, менеджер, машинист автокрана, повар, продавец и другие.

Тем, кто переехал в другую территорию и работает на временной основе, компенсировали стоимость проезда к месту работы и обратно, аренды жилья, а также суточные. Для тех, кто закрепился на новой работе, выделены средства на оплату проезда (в том числе членов семьи), суточные, а также единовременное пособие (40 тысяч рублей при переселении в пределах края и в размере максимальной величины пособия по безработице (12 130 рублей) – за пределы края).

Например, найти работу и переехать на постоянное место жительства в Кодинск получилось у технолога. Он принят в штат компании «Бива».

«Моя профессия связана с заготовкой и переработкой леса. В краевой столице найти подходящие вакансии оказалось затруднительно. Мне предложили рассмотреть варианты в пределах региона. Я согласился. Собеседование прошло успешно. В Кодинске предприятие предоставило мне служебное жилье, центр занятости оказал финансовую поддержку на оплату проезда и первоначальные нужды», - рассказывает Андрей.

Чтобы  зарекомендовать себя и закрепиться в штат есть  возможность временной занятости. Например, жительница поселка Нижний Ингаш работает документоведом в спортивной школе города Красноярска.

Подробнее о данной услуге можно узнать на интерактивном портале или обратившись в ближайший центр занятости агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

В следующем году площадь перед музыкальным театром преобразится до неузнаваемости

26 Июля 2021 г.
В этом году приступили к серьёзному обновлению площади перед Красноярским музыкальным театром. Работы ведутся поэтапно, их планируют завершить в 2022 году, сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района. До августа закончат ремонт отмостки и кровли. Далее смонтируют новые...
Новости Красноярска: За выходные было потушено 15 лесных пожаров

За выходные было потушено 15 лесных пожаров

26 Июля 2021 г.
Сегодня на территории Красноярского края зарегистрированы 11 лесных пожаров
Новости Красноярска: За неделю за нарушение масочного режима составлено 86 протоколов

За неделю за нарушение масочного режима составлено 86 протоколов

26 Июля 2021 г.
Нарушения выявлены на 127 объектах
Новости Красноярска: В июне в атмосферном воздухе Красноярска преобладали бензапирен и пыль

В июне в атмосферном воздухе Красноярска преобладали бензапирен и пыль

26 Июля 2021 г.
Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается
Новости Красноярска: В Красноярском крае 15 человек оштрафовали за попытку пронести заключенным запрещенные предметы

В Красноярском крае 15 человек оштрафовали за попытку пронести заключенным запрещенные предметы

26 Июля 2021 г.
Чаще всего пытаются передать мобильные телефоны
Новости Красноярска: МЧС: В Красноярске ожидается гроза и усилится ветер

МЧС: В Красноярске ожидается гроза и усилится ветер

26 Июля 2021 г.
Спасатели просят горожан соблюдать правила безопасности
Новости компаний
19/07
Проект постройки Емельяновского водопровода ЦРКК одобрен госэкспертизой
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Какие шансы у Енисея попасть в премьер-лигу?

Какие шансы у Енисея попасть в премьер-лигу?

21 Июля 2021 г.
Сибновости спросили об этом у экспертов
Новости Красноярска: У Анатолия Быкова арестовали два участка в Емельяновском районе

У Анатолия Быкова арестовали два участка в Емельяновском районе

24 Июля 2021 г.
Их общая площадь составляет 9 млн кв. метров
Новости Красноярска: В Красноярске автобус сбил школьника

В Красноярске автобус сбил школьника

22 Июля 2021 г.
Мальчик пересекал дорогу на красный цвет светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru