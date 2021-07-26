Жителю Красноярска за поджог квартиры знакомой грозит до 5 лет

Красноярские следователи завершили расследователи по делу о поджоге квартиры. Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Всё произошло в марте этого года. В одном из домов Свердловского района случился пожар. На место прибыли полицейские и пожарные. После ликвидации огня и осмотра квартиры стало ясно, что квартиру подожгли.

Стражи порядка установили, что незадолго до пожара у хозяйки квартиры гостил 33-летний знакомый. Между ними произошёл конфликт на почве ревности и, не желая ругаться, женщина покинула дом. Мужчина решил выпустить пар другим образом – поджёг одежду в шкафу и скрылся. Огнём был причинён материальный ущерб на сумму 325 тысяч рублей.

Полицейские быстро поймали поджигателя. Ранее красноярец уже был неоднократно судим, в том числе и за повреждение имущества. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Дело направлено в суд.

