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Жителю Красноярска за поджог квартиры знакомой грозит до 5 лет

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Красноярск
13:10 26 Июля 2021
красноярск, пожар, мвд
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Красноярские следователи завершили расследователи по делу о поджоге квартиры. Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Всё произошло в марте этого года. В одном из домов Свердловского района случился пожар. На место прибыли полицейские и пожарные. После ликвидации огня и осмотра квартиры стало ясно, что квартиру подожгли.

 Стражи порядка установили, что незадолго до пожара у хозяйки квартиры гостил 33-летний знакомый. Между ними произошёл конфликт на почве ревности и, не желая ругаться, женщина покинула дом. Мужчина решил выпустить пар другим образом – поджёг одежду в шкафу и скрылся. Огнём был причинён материальный ущерб на сумму 325 тысяч рублей.

Полицейские быстро поймали поджигателя. Ранее красноярец уже был неоднократно судим, в том числе и за повреждение имущества. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Дело направлено в суд.
 

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