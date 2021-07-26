Кежемский музей откроет обновленный зал истории Богучанской ГЭС

В Кежемском историко-этнографическом музее им. Ю.С. Кулаковой начались работы по обновлению зала, посвященного строительству Богучанской ГЭС. Средства на разработку концепции, подготовку дизайн-проекта, производство и монтаж экспозиции интерактивного зала в размере 500 тысяч рублей выделило АО «Богучанская ГЭС». Энергетики планируют пополнить стенды музея собственными экспонатами, характеризующими современный этап работы станции. Обновленный зал планируют открыть к Дню энергетика в декабре 2021 года.

Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой был создан в 1985 году для сохранения традиций и культуры жителей Нижнего Приангарья. В 1990 году музей переехал из поселка Кежма в город гидростроителей Кодинск. В музее действуют экспозиции «Природа Приангарья» (здесь можно увидеть чучела птиц и животных, лодку с рыболовными снастями и охотничье зимовье), «Ангарская изба» (предметы ангарского быта конца XIX века), «Кежемский район в годы войны». Строительству Богучанской ГЭС посвящен отдельный зал, в котором размещены фотографии, документы, вырезки из газет и личные вещи ветеранов, начинавших возведение станции.

Новый экспозиционный зал будет соответствовать современным тенденциям музейного дела, с использованием передовых разработок в области мультимедиа и интерактивных технологий, с высоким качеством используемых материалов и оригинальным архитектурно-художественным оформлением. Экспозиция расскажет посетителям обо всех этапах строительства Богучанской ГЭС как решающего события в истории Кежемского района - от начала изыскательских работ на р. Ангара до пуска первых агрегатов. Посетители узнают о строительстве города Кодинска, современном положении Богучанской ГЭС как градообразущего предприятия и одного из крупнейших налогоплательщиков Красноярского края.