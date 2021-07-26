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В Красноярском крае 15 человек оштрафовали за попытку пронести заключенным запрещенные предметы

Главная Общество
Красноярск
13:30 26 Июля 2021
общество, происшествия, красноярск
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Среди тех, кто пронёс запрещённые предметы в колонии и следственные изоляторы — два адвоката, представляющие интересы осуждённых и арестованных граждан.

В этом году был составлен 31 административный протокол в отношении лиц, пытавшихся доставить запрещённые предметы на территорию пенитенциарных учреждений. К административному штрафу привлечены 15 правонарушителей, в отношении 14 материалы находятся на рассмотрении в судах.

— Чаще всего в учреждения ГУФСИН пытаются передать средства связи. Всего в первом полугодии сотрудниками отделов безопасности учреждений ГУФСИН при доставке изъято 54 единицы средств связи. Большинство запрещённых предметов на территории учреждений пытались пронести родственники осуждённых. Также значительное количество запрещённых предметов, спрятанных ухищрёнными способами, изъято в посылках, передачах, бандеролях, — рассказал Сергей Бычков, начальник отдела режима и надзора ГУФСИН полковник внутренней службы.

При досмотре посылок и передач используются новейшие технические средства. Это позволяет предотвращать проникновение запрещённых предметов в подразделения ГУФСИН. Для проведения обыскных мероприятий оборудованы пункты досмотра. В семи учреждениях краевого ведомства установлено 11 рентгентелевизионных досмотровых систем. Они устроенных по типу сканера по досмотру вещей в аэропортах. Система позволяет предотвратить попадание в учреждения запрещённых предметов.

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений установлен перечень вещей и предметов, которые осуждённым запрещено иметь при себе, получать в посылках либо приобретать. С данным списком знакомят осуждённых и родственников, прибывающих на свидание. Свидание незамедлительно прекращается в случае передачи, либо попытки передачи осуждённым во время свидания запрещённых продуктов питания, предметов, веществ.

Штраф составляет от 3 000 руб. до 5 000 руб.

В 2020 году составлены административные материалы в отношении 37 граждан, пытавшихся передать осуждённым запрещённые предметы. 21 человек оштрафован на общую сумму 56 500 рублей.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю

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