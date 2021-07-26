Стоит ли покупать квартиру с обременением? Или лучше пропустить это объявление? Как обезопасить себя при сделках с обременением? Берем комментарий эксперта - руководителя отдела продаж компании “Этажи” Дарьи Шледовец.

Дарья Шледовец, руководитель отдела продаж компании “Этажи”

“Сейчас в нашей базе более 50% квартир вторичного рынка - это квартиры с обременением, - сообщает Дарья Шледовец. - Рост количества квартир с обременением за 2020 год составил 20%. И так как выдача ипотечных кредитов только увеличивается, объем квартир с обременением на рынке тоже растет. Причем ипотека - не единственный вид обременений*”.

*Обременение бывает нескольких видов: ипотека, рента, аресты от приставов. Обpeмeнeниe — этo oгpaничeниe пpaв coбcтвeнникa нeдвижимocти. B cooтвeтcтвии co cтaтьeй 209 ГK PФ пpaвo coбcтвeннocти пoдpaзyмeвaeт вoзмoжнocть влaдeть, пoльзoвaтьcя и pacпopяжaтьcя oбъeктoм. B бoльшинcтвe cлyчaeв, oбpeмeнeниe блoкиpyeт вoзмoжнocть coбcтвeнникa pacпopяжaтьcя нeдвижимocтью: oн мoжeт жить в квapтиpe, cдaвaть ee в apeндy, нo нe имeeт пpaвa пpoдaть, пoдapить или зaвeщaть oбъeкт. 3aкoнoм тaкжe зaщищaютcя пpaвa нecoвepшeннoлeтниx coбcтвeнникoв, кoтopыe пpoпиcaны в квapтиpe, пoэтoмy oгpaничeния нa пpoдaжy квapтиpы мoгyт нaлoжить и opгaны oпeки.

Наиболее часто встречаются, конечно, обременения в связи с ипотекой. По словам Дарьи Шледовец, подобные сделки в России уже не редкость: “В нашей компании, как правило, используются несколько вариантов погашения обременения. Эти сделки стали стандартной практикой. И не нужно бояться этих сделок ни продавцам, ни покупателям. Но в ряде случаев покупателям нужно быть очень внимательными!”

Варианты погашения обременения

Продавец самостоятельно находит средства на короткий срок и сам погашает остаток задолженности по ипотеке. Это самый легкий способ с точки зрения юридической безопасности и сроков.

Также в Красноярске есть ряд банков, которые могут погасить обременение любого другого банка. Например, ВТБ, Совкомбанк или Дом РФ. Если покупатель берет ипотеку в одном из таких банков, то обременение, может быть погашено за счет ипотечного кредита покупателя. А продавцу средства поступают уже за вычетом суммы обременения. В основном, банки соглашаются погашать обременения по ипотечным кредитам только своего банка.

Обременение может гаситься и личными средствами покупателя. Как правило, покупатель совместно с продавцом идут в банк, где осталась непогашенная ипотека, покупатель открывает счет в этом банке на свое имя, кладет свои средства, и они списываются с него.

Если сделка проходит через компанию “Этажи”, то продавец может оформить займ на погашение в компании. И после оформления сделки вернуть средства.

Риски для покупателя

“При проверке объектов юристы нашей компании встречают такие случаи, - продолжает Дарья Шледовец, - когда по ЕГРН мы видим обременение по ипотеке. А при дополнительных проверках обнаруживаются аресты на жилье от приставов. В МФЦ этих обременений не видно, пока не снимется ипотечное обременение. Но благодаря юридической службе “Этажей” прецедентов с утерей прав собственности или денежных средств покупателя у нас не было.

Квартиры с таким обременением лучше покупать с помощью специалистов. Понятно, что в случае приостановки сделки в росреестре из-за вскрывшихся новых арестов на объект, документально у покупателя есть подтверждение, что он перевел собственные средства в счет предоплаты за будущее жилье. Но на возврат этих средств может уйти много времени.

Пoэтoмy кaждaя cдeлкa кyпли-пpoдaжи нeдвижимocти c oбpeмeнeниeм дoлжнa coпpoвoждaтьcя тщaтeльнoй пpoвepкoй дoкyмeнтoв, ycлoвий дeйcтвyющиx coглaшeний и нoвoгo дoгoвopa мeждy пpoдaвцoм и пoкyпaтeлeм. Чтoбы иcключить вoзмoжнocть мoшeнничecтвa co cтopoны coбcтвeнникa тaкoй квapтиpы, пpи пoдбope вapиaнтoв и oфopмлeнии cдeлки oбpaтиться зa пoмoщью в крупное агентство недвижимости с профессиональными юристами, специализирующимися на сфере недвижимости.

Фото: компания "Этажи"

По материалам компании "Этажи"