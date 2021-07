РУСАЛ опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2020 год

РУСАЛ опубликовал ежегодный Отчёт об устойчивом развитии.



2020 год, осложнённый пандемией COVID-19, подтвердил не только приверженность РУСАЛа повестке устойчивого развития (здесь Компания последовательно реализует экологические, социальные и управленческие программы, отвечающие семи приоритетным целям (ЦУР ООН), в достижении которых вклад ведущего алюминиевого производителя наиболее весом), но и готовность отвечать на глобальные вызовы, предлагая своевременную и эффективную помощь местным сообществам.



ОБЩЕСТВО

Одним из наиболее значимых проектов РУСАЛ в 2020 году стало масштабное строительство медицинских центров для борьбы с COVID-19 общей стоимостью порядка 4 млрд. рублей в России (в Сибири и на Урале) и за рубежом. Новые медицинские центры, оснащённые современным оборудованием и предназначенные для борьбы с инфекционными заболеваниями, появились, в частности, в Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске, Саяногорске, Тайшете и Шелехове.



Вместе с тем, в год 20-летия РУСАЛа очередной виток развития получила и долгосрочная социальная программа компании под названием "Территория РУСАЛа", которая начиная с 2010 года последовательно решает задачи повышения качества жизни на территориях присутствия компании. Грантовый конкурс "Территории РУСАЛа" в юбилейном 2020 году собрал внушительный портфель заявок, в том числе и от органов местного самоуправления муниципальных образований, на проекты по развитию городской среды, созданию новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры и проведению культурных, развивающих и спортивных мероприятий, а общая сумма бюджета программы превысила 350 млн рублей.



ЭКОЛОГИЯ

Взяв на себя в 2015 году обязательства по добровольному раскрытию информации об объемах эмиссии парниковых газов, РУСАЛ в 2020 году вошел в число мировых Компаний–лидеров рейтинга Carbon Disclosure Project (CDP). В 2020 году РУСАЛ награжден медалью в престижном рейтинге устойчивого развития EcoVadis: Компания значительно улучшила свои показатели по сравнению с результатами предыдущего аудита.



Очередным шагом в последовательной работе по снижению углеродного следа при производстве алюминия стал запуск в 2020 году опытного участка электролизеров с инертными анодами на Красноярском алюминиевом заводе. На этом участке произведены первые партии алюминия с самым низким углеродным следом в мире. Новая технология предусматривает замену классических углеродных анодов на инертные нерасходуемые материалы – керамику или сплавы. Таким образом, в ходе электролиза не только исключаются выбросы парниковых газов, полиароматических углеводородов, бенз(а)пирена и серы, но и в качестве побочного продукта производится кислород. Один электролизер с инертными анодами вырабатывает столько же кислорода, сколько 70 га леса. В апреле 2021 года РУСАЛ предложил перспективным партнерам и лидерам рынка испытать пилотную партию алюминия, произведенного Компанией по технологии инертного анода.



УПРАВЛЕНИЕ

В 2020 году более, чем в 1,7 раза выросли продажи низкоуглеродного алюминия под брендом ALLOW, который РУСАЛ продвигает, начиная с 2017 года. Благодаря электроэнергии, получаемой от гидрогенерации, углеродный след продуктов ALLOW составляет менее 4 тонн CO2-эквивалента на тонну алюминия (с учетом прямых и косвенных энергетических выбросов), в то время как среднемировое значение этого показателя составляет около 12 тонн.



В начале 2021 года РУСАЛ объявил об амбициозной стратегии достижения нулевого баланса выбросов к 2050 году в рамках инициативы Net Zero. Таким образом, РУСАЛ ещё раз подтвердил своё намерение стать крупнейшим мировым производителем алюминия с низким углеродным следом. Реализация этих планов будет способствовать полному раскрытию потенциала Компании в области устойчивого развития, в том числе, через внедрение инновационной технологии инертного анода, позволяющей уменьшить углеродный след от производства алюминия до нуля.



Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил: «Мир движется в направлении интеграции принципов ESG в число определяющих факторов бизнеса, поэтому основой нашего стратегического видения являются социальная ответственность, переход к «зелёной» алюминиевой промышленности и достижение к 2050 году углеродной нейтральности. Стремление к реальной устойчивости особенно актуально в период планетарных вызовов – пандемии COVID-19 и ускоренного изменения климата. Мы верим, что наша работа вносит реальный вклад в глобальное устойчивое развитие».



Независимый член Совета директоров РУСАЛа, руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц так оценил Отчёт по устойчивому развитию Компании за 2020 год: «В Отчете по устойчивому развитию компания демонстрирует понимание и открытость современным требованиям международных финансовых институтов и бирж в области ESG повестки, участие в независимых системах сертификации, таких как Aluminium Sustainability Initiative (ASI). Важно, что в 2020 компания начала процесс обсуждения Отчетов об устойчивом развитии в регионе присутствия - Красноярске с участием экологического движения «Чистый край» и Всемирного фонда природы (WWF) России. Рассчитываю на расширение этой практики и в другие регионы присутствия компании. Полнота предоставляемой обществу, власти, инвесторам, СМИ информации должна постоянно увеличиваться: только так бизнес сможет обеспечить доверие и признание»



Отчёты об устойчивом развитии в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности, принципами Глобального договора и Целями устойчивого развития ООН, а также ассоциации Aluminium Stewardship Initiative РУСАЛ готовит и публикует с 2006 года, продолжая действовать по принципам, заложенных в основу политики компании её основателем Олегом Дерипаска. Отчёт об устойчивом развитии РУСАЛа за 2020 год прошел независимое заверение международной аудиторско-консалтинговой Компанией EY.

По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»