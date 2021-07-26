В тепличном комплексе поймали 29 нелегалов

Сотрудники полиции провели рейд по выявлению миграционных нарушений в Емельяновском районе в дер. Куваршино.
Часть работников тепличного комплекса попыталась скрыться, но не тут-то было, их остановили бойцы ОМОНа и полицейские.
Проверка показала, что из 55 граждан Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, работавших в теплицах, 29 человек нарушали миграционное законодательство.
На нарушителей были составлены административные протоколы, также у них были сняты отпечатки пальцев и взяты образцы генетического материала.
Это не последняя такая проверка, рейды планируются и в других тепличных комплексах.
Фото: 24.мвд.рф